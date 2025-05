De Britse televisiezender BBC First gaat vanaf vandaag, donderdag 15 mei, verder onder de naam BBC NL. De programmering blijft voorlopig onveranderd.

Drama en misdaad

“BBC NL is de plek voor hoogwaardige, originele Britse drama- en misdaadseries, gemaakt door internationaal gerenommeerd en bekroond talent – zowel voor als achter de camera. De zender biedt kijkers meeslepende, prikkelende en onderhoudende verhalen, volledig lokaal beschikbaar met Nederlandse ondertiteling. Zo haal je het beste van je Britse buren in huis“, aldus een persbericht. De televisiezender is bij diverse aanbieders zoals KPN, Ziggo en NLZIET te zien in het basispakket.

Première Miss Scarlet 15 mei

Om de lancering te vieren, kunnen kijkers op 15 mei om 21:00 uur inschakelen voor de première van het vijfde seizoen van het populaire misdaaddrama Miss Scarlet. Victoriaanse detective Eliza Scarlet stort zich opnieuw op het oplossen van mysterieuze zaken, dit keer samen met de nieuwe inspecteur Alexander Blake.

Streamingdienst

Later dit jaar zal in Nederland ook de streamingdienst BBC NL+ van start gaan. De dienst is vooralsnog exclusief te zien via KPN.