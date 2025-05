Het eerste Formule 1-weekend van het seizoen op Europese bodem is dit weekend voor heel Nederland gratis te zien op Viaplay TV.

Viaplay TV

Iedereen met een tv-abonnement bij o.a. KPN, Ziggo, Odido of DELTA kan vanaf vrijdag inschakelen voor een spannend raceweekend. “Vanaf dit weekend is Viaplay TV beschikbaar voor alle Nederlandse huishoudens en start tegelijkertijd de Europese tour van dit bijzonder spannende Formule 1-seizoen. Dat gaan we vieren met heel Nederland, door het volledige raceweekend vanaf het circuit van Imola live uit te zenden op het open net.” aldus William Linders, CEO van Viaplay Nederland.

Tijden

De race is zondag 18 mei vanaf 15.00 uur te zien. De voorbeschouwing begint rond 14.00 uur. Ook de trainingen kwalificaties zijn komend weekeinde te zien via Viaplay TV. Viaplay TV is te te ontvangen bij KPN op kanaal 51, Ziggo op kanaal 13, Odido op kanaal 13 en DELTA op kanaal 22. Daarnaast is de zender vanaf dit weekeinde ook te zien via een groot aantal kleinere aanbieders.