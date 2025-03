VodafoneZiggo en Viaplay hebben vrijdag overeenstemming bereikt over de doorgifte van de lineaire tv-kanalen Viaplay TV en Viaplay TV+.

Kanaal 13

Viaplay is sinds vrijdagavond te zien via kanaal 13 in het digitale basispakket van Ziggo (Kabel TV en TV Standard). Op dit kanaal was tot heden Ziggo TV te zien. Dit kanaal is vanaf dinsdag 18 maart te vinden op kanaal 999.

Viaplay TV

Viaplay TV is vrijdag gestart als zelfstandig televisiekanaal bij aanbieders Delta, Odido en dus ook Ziggo. Hierdoor zijn de uitzendingen van SBS9, het kanaal dat tot op heden gebruikt werd door Viaplay TV, weer gestart bij alle aanbieders. Viaplay TV gaat een deel van het Viaplay-aanbod, zoals voetbalwedstrijden uit de Premier League, de Bundesliga, de vrijdagtrainingen van de Formule 1 en verschillende darts toernooien live uitzenden. Daarnaast kunnen kijkers bij Viaplay TV kijken naar de samenvattingen van alle Formule 1-races die vanaf dit seizoen exclusief te zien zijn bij Viaplay – en niet langer bij de NOS Ook de verschillende raceprogramma’s zijn onderdeel van de nieuwe programmering van Viaplay TV.

Viaplay TV+

Naast Viaplay TV is sinds vrijdag ook televisiezender Viaplay TV+ van start gegaan bij aanbieders Odido en Delta. Deze extra televisiezender is als aanvullende premiumzender te abonneren. “Kijkers kunnen hier genieten van de beste live wedstrijden en evenementen binnen het aanbod van Viaplay, zoals alle Formule 1 sessies inclusief de races , topwedstrijden uit de Premier League en grote dartstoernooien van de PDC, waaronder het hele WK Darts. Viaplay TV+ is een uitstekend alternatief voor iedereen die geen programma’s kan of wil streamen via de Viaplay app“, aldus een persbericht eerder. Wanneer Viaplay TV+ voor klanten van Ziggo te zien is, is nog niet bekend aldus de aanbieder in een persbericht.