Ziggo lanceert vandaag een nieuwe reclamecampagne waarin Wifi Garantie centraal staat. De campagne speelt in op een herkenbare frustratie van veel mensen: haperende wifi. De campagne gaat vandaag van start met een tv-commercial, online video, radio, social media en digital-out-of-home.

“Herkenbare ergenis”

Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo: ‘Met deze campagne spelen we bewust in op de herkenbare ergernis van wachten op je favoriete film of serie door een haperende verbinding. Door juist dat moment uit te vergroten én op te lossen, laten we zien wat goede wifi voor Ziggo betekent, waar onze Wifi Garantie voor staat en dat je ons aan die belofte kunt houden.’

Zorgeloze wifi

Met Wifi Garantie zet Ziggo “een nieuwe standaard voor wifi thuis, door betrouwbare wifi te bieden, dag en nacht, overal in huis”, aldus de aanbieder in een persbericht. Klanten ontvangen hiervoor gratis wifi-versterkers die zijn afgestemd op het internetgebruik en de grootte van hun woning. Bij wifi-problemen biedt de klantenservice 24/7 persoonlijk contact. Als dat nodig is, komt er kosteloos een monteur langs om de wifi-verbinding te optimaliseren. Zo garandeert Ziggo dat zowel particuliere als kleinzakelijke klanten overal in huis of op kantoor zorgeloos kunnen streamen, gamen, videobellen en werken zonder onderbrekingen.

Video