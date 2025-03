Ziggo heeft deze week drie nieuwe abonnementen voor haar internetproduct geïntroduceerd. Deze nieuwe abonnementen krijgen een zogenaamde Wifi Garantie.

Wifi Garantie

Met Wifi Garantie verzekert de telecomprovider klanten van stabiele en snelle wifi in elke ruimte van hun huis. De garantie omvat voldoende wifi-versterkers, 24/7 klantenservice en een gratis monteur. “Consumenten kunnen vanaf nu kiezen uit drie nieuwe pakketten tegen scherpere prijzen, die zijn afgestemd op de grootte van het huis en het gebruik“, aldus de aanbieder in een persbericht. Consumenten kunnen een pakket kiezen aan de hand van het aantal vierkante meters van hun huis en mate van gebruik of de gewenste snelheid. De Wifi Garantie geldt ook voor Ziggo’s bestaande klanten.

Pakketten op maat

Ziggo speelt met Wifi Garantie volgens eigen zeggen in op de groeiende behoefte aan betrouwbare wifi. Deze oplossing biedt klanten een stabiele verbinding, ongeacht het aantal apparaten of de woningindeling. De wifi-pakketten zijn vanaf 3 maart beschikbaar voor 39,50, 47,50 of 55,00 euro per maand en bij ieder pakket geldt de Wifi Garantie.

Overzicht abonnementen met Wifi Garantie (Bron Ziggo)