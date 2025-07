In de maand juli zijn drie televisiezenders tijdelijk gratis te zien in het digitale basispakket van Ziggo. Normaal maken deze zenders onderdeel uit van het aanvullende tv-pakket TV Zenders Plus. Het gaat om de zenders Moonbug, RTL Telekids en National Geographic WILD.

Moonbug

Op kinderzender Moonbug zie je de populairste shows voor de kleintjes, zoals CoComelon. In juli is het feest, want dan is JJ, het hoofdpersonage van CoComelon, jarig. Kanaal 305.

RTL Telekids

RTL Telekids is de kinderzender van RTL. Gericht op kinderen in de leeftijd van 3-14 jaar. Kanaal 312.

National Geographic WILD

National Geographic WILD is dé zender voor liefhebbers van wildlife. Naast de schoonheid van de planeet en het dierenrijk komen ook de effecten van klimaatveranderingen en de kracht van de aarde aan bod. Spectaculaire filmbeelden en meeslepende verhalen nemen je mee op onvergetelijke wereldreizen. Kanaal 204.

Vanaf 5 augustus zijn deze drie zenders weer alleen onderdeel van TV Max en het zenderpakket TV Zenders Plus. In de maand augustus zijn bij Ziggo ducktv, Nick Jr en Myzen TV gratis te zien.