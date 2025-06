Tot en met zaterdag 28 juni is het voetbaltoernooi EK onder-21 exclusief te volgen via sportzender Ziggo Sport.

Jong Oranje

Jong Oranje, onder leiding van bondscoach Michael Reiziger, geldt als één van de favorieten. Jong Oranje speelt zijn openingswedstrijd tegen Finland en is live te zien op donderdag 12 juni om 20.20 uur.

Dagelijks Jong Oranje Journaal en avondvullende studioshow

Ziggo Sport brengt dagelijks om 20:00 uur het Jong Oranje Journaal, gepresenteerd door Maddy Janssen. Op wedstrijddagen verzorgen Noa Vahle en Wytse van der Goot van 17:30 tot 23:30 uur uitgebreide voor- en nabeschouwingen, analyses en interviews. Tijdens de wedstrijden van Jong Oranje is publiek in de studio welkom om de sfeer compleet te maken. In Slowakije zelf brengt Sam van Royen verslag uit, ondersteund door analyticus Urby Emanuelson, die als oud-Europees kampioen zijn inzichten deelt.

Voor iedereen te volgen

Ziggo Sport zendt álle wedstrijden van het EK onder-21 live uit. Jong Oranje is zelfs voor iedereen in Nederland gratis te volgen via Ziggo Sport Free in de Ziggo GO-app. Ziggo-klanten kunnen kijken via kanaal 14, en voor anderen is het toernooi beschikbaar via Ziggo Sport Totaal, dat ook bij andere providers te verkrijgen is.

