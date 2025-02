Streamingdienst Viaplay voert veranderingen door bij haar lineaire tv-zender Viaplay TV en komt daarnaast ook met een nieuwe lineaire tv-zender Viaplay TV+.

Viaplay TV gaat zelfstandig verder, SBS9 keert terug

Viaplay TV wordt een nieuw kanaal onder een bekende naam. Momenteel gebruikt de zender het slot van SBS9, met inhoud die afkomstig is van beide partijen. “Na een succesvolle pilot-periode van een jaar gaat Viaplay TV de volgende stap zetten en voor een volledige sportfocus”, aldus een persbericht. De zender is beschikbaar voor klanten van de providers Odido en DELTA. Viaplay TV is vanaf 14 maart bij Odido te zien op kanaal 13, en bij DELTA op kanaal 22. SBS9 is vanaf 15 maart weer te zien als zelfstandige tv-zender en dat betekent dat Viaplay TV niet langer te zien is via o.a. KPN, Ziggo en NLZIET.

Aanbod

Viaplay TV gaat een deel van het Viaplay-aanbod, zoals voetbalwedstrijden uit de Premier League, de Bundesliga, de vrijdagtrainingen van de Formule 1 en verschillende darts toernooien live uitzenden. Daarnaast kunnen kijkers bij Viaplay TV kijken naar de samenvattingen van alle Formule 1-races die vanaf komend seizoen exclusief te zien zijn bij Viaplay – en niet langer bij de NOS Ook de verschillende raceprogramma’s met onlangs aangetrokken presentator Rob Kamphues, wordt onderdeel van de nieuwe programmering van Viaplay TV en Viaplay TV+.

Viaplay TV+

Viaplay TV+ is voor 16,99 euro per maand beschikbaar als een extra lineaire tv-zender voor sportliefhebbers. “Zij kunnen hier genieten van de beste live wedstrijden en evenementen binnen het aanbod van Viaplay, zoals alle Formule 1 sessies inclusief de races , topwedstrijden uit de Premier League en grote dartstoernooien van de PDC, waaronder het hele WK Darts. Viaplay TV+ is een uitstekend alternatief voor iedereen die geen programma’s kan of wil streamen via de Viaplay app“, aldus een persbericht. Ook deze nieuwe zender is exclusief beschikbaar voor klanten van Odido en binnenkort ook bij DELTA. Of de zender ook bij andere providers beschikbaar komt is niet bekend gemaakt.

Viaplay en Talpa Network

Talpa Network neemt de operationele en technische distributie van de programma’s op de Viaplay TV-zenders voor zijn rekening. Daarnaast zal Talpa Media exclusief de advertentieverkoop verzorgen, zowel voor de TV-kanalen als de Viaplay-app.