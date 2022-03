Ziggo geeft in de nacht van zondag 27 maart op maandag 28 maart tijdelijk de filmzender FilmBox door. FilmBox zendt in die nacht namelijk de uitreiking van de Oscars uit.

Filmprijzen

Live vanuit Hollywood worden de belangrijkste filmprijzen ter wereld uitgereikt. De pre-show, rode loper en live-show zijn vanaf 00.30 uur Nederlandse tijd te zien op FilmBox. De 24-uurs filmzender is beschikbaar voor alle digitale abonnees van Canal Digitaal, DELTA, Caiway, Online.nl, Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond. FilmBox is tijdens de Oscar-uitreiking ook te zien op kanaal 13 voor alle Ziggo-abonnees. Normaal wordt op dit kanaal Ziggo TV uitgezonden.

Grootste kanshebbers

Grote kanshebbers voor het felbegeerde Oscar®-beeldje zijn The Power of the Dog, Dune, Belfast en West Side Story. Jane Champions westerndrama The Power of the Dog kreeg twaalf nominaties. Het dure sciencefiction epos Dune van Dennis Villeneuve volgt op de voet met tien nominaties. De musical remake West Side Story van Steven Spielberg en het zwart-wit drama Belfast staan samen op de derde plaats met zeven nominaties.

Uitzendingen

Programma nacht van zondag 27 op maandag 28 maart op FilmBox.

Rode loper: 00.30 uur – 02.00 uur

Live-show: 02.00 uur – ongeveer 05.00 uur

Hoogtepunten uit de live-show zijn maandag 28 maart om 20.30 uur te zien op FilmBox.

Meer informatie via de website van de televisiezender.