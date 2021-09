Kabelnoord voegt Filmbox toe aan digitale tv-pakket

Sinds deze week is tv-zender Filmbox te zien via het digitale tv-pakket TV Standaard bij Kabelnoord. De zender is te zien via kanaal 25.

FilmBox

FilmBox is eigendom van SPI International en zendt 24 uur per dag films uit zonder reclame. SPI International is momenteel al actief op de Nederlandse betaaltelevisiemarkt met het premium filmmerk Film1, dat vier lineaire kanalen en on demand-aanbod heeft. De televisiezender is eerder al toegevoegd aan het televisiepakket van Canal Digitaal en Delta / Caiway.

Aanbod

FilmBox levert een gevarieerd aanbod van Hollywood blockbusters, klassiekers en populaire series aan meer dan 30 miljoen huishoudens wereldwijd. Op vrijdag is er op de tv-zender het horror-block te zien met twee of drie horrorfilms. In de weekenden is het tijd voor filmklassiekers. Op woensdag is er tijd voor kinderfilms.

