Naast de live wedstrijden op tv, hebben klanten van KPN in de nieuwe KPN TV+ app exclusieve toegang tot live statistieken voor alle Eredivisiewedstrijden.

“Unieke voetbalervaring voor alle fans”

KPN-klanten krijgen volgens het persbericht van de provider een verrijkte kijkervaring, ongeacht of ze een ESPN Compleet-abonnement hebben. “Dankzij de KPN TV+ app hebben fans live wedstrijddata binnen handbereik, waardoor ze de actie op het veld als nooit tevoren kunnen volgen. De toegang tot live statistieken is eenvoudig en gebruiksvriendelijk via de KPN TV+ app voor mobiel”, aldus KPN.

De volgende statistieken zijn beschikbaar in de app

Highlights: bekijk belangrijke momenten zoals goals en kansen direct en makkelijk terug tijdens de wedstrijd via de nieuwe highlightbalk onderin je scherm

Live statistieken: zie direct wedstrijdstatistieken zoals schoten op doel, balbezit en gewonnen duels

Spelersprestaties: volg jouw favoriete spelers met live updates over alles wat ze op het veld laten zien

Opstellingen en wissels: blijf op de hoogte van opstellingen en wissels gedurende de wedstrijd

Meer informatie via deze pagina.