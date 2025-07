Deze zomer zijn bij Ziggo Sport de eerste meters van het nieuwe voetbalseizoen te zien. De sportzender zendt in juli en augustus een aantal oefenwedstrijden live uit, waaronder duels van Ajax, FC Utrecht en FC Barcelona. Voor de club uit de Domstad is het hun debuut op Ziggo Sport.

Wedstrijden

De kalender van Ajax is goed gevuld, met ontmoetingen tegen Aarhus, KV Mechelen, Celtic, Como of Al Ahli en AS Monaco. FC Utrecht treft Cercle Brugge. FC Barcelona speelt in Zuid-Korea tegen FC Seoul en Daegu FC. Alle wedstrijden zijn live te zien op Ziggo Sport.

Nederlandse clubs in Europa

Nederland wordt komend seizoen vertegenwoordigd door zes clubs in de UEFA-competities. Ziggo Sport zendt alle Europese wedstrijden van deze teams live uit. PSV en Ajax zijn direct geplaatst voor de League Phase van de UEFA Champions League. Feyenoord begint in de derde voorronde van dat toernooi. Go Ahead Eagles stroomt als bekerwinnaar direct in bij de League Phase van de UEFA Europa League. FC Utrecht start in de tweede voorronde van datzelfde toernooi. AZ begint in de tweede kwalificatieronde van de UEFA Conference League.

Overzicht van de wedstrijden die te zien zijn op Ziggo Sport: