Vanavond is de finale van de Africa Cup tussen Marokko en Senegal live te zien via Ziggo Sport. De wedstrijd is voor iedereen gratis te zien via het Youtube-kanaal van de sportzender.

Live via televisie en Youtube

Ziggo Sport besteedt vanavond veel aandacht aan de finale van de Africa Cup. De voorbeschouwing op de wedstrijd begint om 18.30 uur met het programma Studio Afrika. Presentatrice Hélène Hendriks blikt samen met Nourdin Boukhari, Khalid Boulahrouz, Khalid Alterch (beter bekend als ICE) en co-host Yes-R vooruit op de finale.

Om 20.00 uur gaat de bal rollen in het Prins Moulay Abdellah stadion in Rabat. Op het Ziggo Sport Youtube-kanaal geven Nourdin Boukhari en ICE op geheel eigen wijze commentaar bij de wedstrijd. Wytse van der Goot doet verslag bij het duel op televisie.

Uitzending

