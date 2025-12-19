Ziggo Sport doet vanaf komend weekend exclusief live verslag van de Africa Cup of Nations, het Afrikaanse voetbalkampioenschap voor landenteams. Zondag 21 december staat de openingswedstrijd tussen Marokko en de Comoren op het programma. Voetballiefhebbers kunnen voor de voorbeschouwing vanaf 19:00 uur bij Ziggo Sport terecht. Ook de andere wedstrijden van het toernooi zijn tot en met de finale exclusief en live te zien bij Ziggo Sport. Het is een unicum dat de Africa Cup zowel in 2024 als in 2025 wordt gehouden.

52 wedstrijden

De Afrika Cup, waarin 52 wedstrijden worden gespeeld, vindt voor de tweede keer plaats in Marokko. De komende maand zijn Agadir, Casablanca, Fez, Marrakesh, Rabat en Tanger het strijdtoneel voor de beste Afrikaanse voetballers. Dit weekend openen gastland Marokko en de Comoren op zondag om 20:00 uur het toernooi in het Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat, waar op zondag 18 januari ook de finale wordt gespeeld. Ook is er een compleet programma op tweede kerstdag en oudejaarsdag, met wedstrijden van onder meer de grootmachten Marokko en Egypte.

Studio Afrika en bijdragen vanuit Marokko

Voetballiefhebbers kunnen bij alle 52 wedstrijden van de Afrika Cup rekenen op Nederlands commentaar. Daarnaast is er in het openingsweekend, tijdens belangrijke wedstrijden in de groepsfase (waaronder alle duels van titelkandidaat Marokko) en vanaf de kwartfinales ook een studioprogramma te zien. Hierin bespreken Hélène Hendriks en John van Vliet de wedstrijden met Ziggo Sport-analisten Khalid Boulahrouz, Youri Mulder en Jan van Halst.

