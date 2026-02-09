Tot en met zondag 15 februari is het 53e ABN AMRO Open live te zien bij Ziggo Sport. Iedere dag wordt er live verslag gedaan vanaf 11:00 uur. De wedstrijden uit Rotterdam zijn te zien bij Ziggo (kanaal 14) en Ziggo Sport 4.

Favorieten en kanshebbers

Dit jaar strijdt er opnieuw een zeer competitief deelnemersveld om de titel in Ahoy met onder anderen oud-winnaars Danill Medvedev, Stan Wawrinka en Felix Auger-Aliassime (8). Zij krijgen stevige concurrentie van andere top 10-spelers als Alex de Minaur (7) en Alexander Bublik (10). Nederland is goed vertegenwoordigd met Tallon Griekspoor (27), Botic van de Zandschulp (64) en Jesper de Jong (86).

Analyses

Naast het liveverslag blikt Ziggo Sport terug op de speeldag met hoogtepunten en interviews. Kristie Boogert presenteert vanaf locatie in Ahoy en wordt bijgestaan door analisten Paul Haarhuis en Jan Siemerink. Vanuit de studio in Hilversum doen onder meer John van Lottum, Mariette Pakker en Tjerk Bogstra het commentaar.

Uitzendingen

De uitzendingen zijn te volgen via Ziggo Sport (zonder meerkosten te zien via kanaal 14) en Ziggo Sport Totaal. Meer informatie over de uitzendtijden vind je hier.

Radio

Op de radio besteedt online radiozender ALLsportsradio aandacht aan het tennistoernooi. Dagelijks presenteert Robert Denneman van 17:00 tot 18:00 uur speciale afleveringen van ALLsportsradio LIVE!. De uitzendingen staan geheel in het teken van dit grootste indoor tennistoernooi van Europa. Regelmatig schuiven ook toernooidirecteuren Richard Krajicek en Esther Vergeer aan in de studio met de laatste updates van het toernooi. Meer informatie via deze website.