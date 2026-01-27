Ziggo Sport biedt woensdagavond 28 januari de ontknoping van de Champions League aan middels het uitzenden van de ‘Super Switch’. Op deze avond worden de laatste en allesbepalende 18 wedstrijden in de League Phase van de UEFA Champions League gelijktijdig gespeeld én uitgezonden in een speciale uitzending.

18 wedstrijden

Tijdens de Super Switch biedt Ziggo Sport de kans om alle Champions League-wedstrijden tegelijk te beleven en volgen fans maar liefst 18 duels tegelijkertijd, waarbij van het ene hoogtepunt naar het andere geschakeld wordt. Ieder doelpunt kan de virtuele eindstand van de League Phase veranderen en is bepalend voor welke club doorgaat in het belangrijkste Europese toernooi. PSV en Ajax vertegenwoordigen Nederland en maken beide nog kans op een vervolg in de tussenronde van de Champions League.

Uitzending

Vóór de aftrap zendt de sportzender een voorbeschouwing uit waarin Sam van Royen met Danny Blind en Alex Pastoor vooruitkijkt naar de verschillende duels. Vanaf 21:00 uur schakelt commentator John van Vliet razendsnel met de commentatoren van de wedstrijden en hij zorgt ervoor dat de kijker op de hoogte blijft van de virtuele stand. Alleen Arsenal en Bayern München zijn nu al zeker van een plek bij de eerste 8, waarmee zij de tussenronde mogen overslaan. De uitzending van de Super Switch start om 20:00 uur op Ziggo Sport 4 en is enkel voor kijkers met een Ziggo Sport Totaal-pakket te zien.

Wedstrijden

De wedstrijd PSV-Bayern Münchenk is te zien via Ziggo Sport (kanaal 14 bij Ziggo). De wedstrijd Ajax – Olympiakos is te zien Ziggo Sport 2 (kanaal 400 bij Ziggo). Liefhebbers die geen abonnement hebben bij Ziggo of Ziggo Sport Totaal kunnen de wedstrijden kijken via Ziggo Sport Free.