Alle Europese clubcompetities voor mannen, UEFA Champions League, UEFA Europa League, en UEFA Conference League, blijven de komende vijf jaar te zien bij Ziggo Sport.

Verlenging

Ziggo Sport verlengt de exclusieve uitzendrechten voor alle UEFA clubcompetities voor mannen tot en met seizoen 2030/2031. Hiermee blijven de belangrijkste Europese clubcompetities onder één dak. Nederlandse voetbalfans zien alle wedstrijden en hoogtepunten van UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Conference League ook de komende vijf jaar bij de sportzender van Ziggo. Sinds 2024 zijn deze Europese competities exclusief te zien via de sportzender. Wedstrijden van Nederlandse clubs in deze competities zijn voor iedereen te zien via Ziggo Sport Free.

Investeren

Ziggo Sport blijft investeren in de nieuwste technologieën en werkt samen met de bekendste presentatoren en analisten van het land, waaronder Wytse van der Goot, Hélène Hendriks, Noa Vahle, Sam van Royen, Ruud Gullit, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Mark van Bommel, Wim Kieft en vele anderen. Ook de nauwe samenwerking met Nederlandse voetbalclubs in communicatie en het ontwikkelen van content voor social media zet de sportzender de komende jaren voort.

