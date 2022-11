Ziggo Sport heeft de exclusieve media-rechten verworven voor de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Europa Conference League. De afspraken met UEFA gelden voor drie voetbalseizoenen: van medio 2024 tot medio 2027. Daarmee komen de belangrijkste Europese clubcompetities voor het eerst onder één dak. Alle wedstrijden en hoogtepunten zijn exclusief te zien bij Ziggo Sport.

Nederlandse clubs

De komende maanden werkt de sportzender de programmering verder uit. Alle voetbalwedstrijden van de deelnemende Nederlandse clubs zijn voor iedereen in Nederland in ieder geval gratis te streamen via de Ziggo GO-app. Ziggo-klanten kunnen de belangrijkste wedstrijden bovendien ook zien op kanaal 14. Hoeveel Ziggo Sport betaalt voor de rechten is niet bekend gemaakt.

“Liefde voor voetbal”

Marcel Beerthuizen, directeur van de sportzender: “Voor Ziggo Sport is dit een belangrijke stap. De beste sportcontent hoort op de grootste sportzender van Nederland, vinden we. Ons trackrecord, jarenlange partnership met de UEFA en liefde voor voetbal zorgen ervoor dat je voor UEFA clubvoetbal voortaan bij Ziggo Sport terecht kunt.”

“Onderscheidend”

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo, geeft aan dat deze stap een belangrijk onderdeel is van de strategie van de onderneming: “VodafoneZiggo wil klanten altijd de beste kijkervaring en de beste entertainment bieden. Ziggo Sport is al jaren onderscheidend in de manier waarop we sport in alle huiskamers brengen. Internationaal voetbal – waaronder UEFA clubvoetbal – hoort hier simpelweg bij. En daarmee is de sportzender een onmisbare schakel in onze contentstrategie.”