Ziggo Sport brengt van vrijdag 27 tot en met zondag 29 juni de TT van Assen live op tv. Dit jaar is een bijzondere editie, want het circuit viert zijn 100-jarig jubileum. Alle trainingen, kwalificaties en races zijn te volgen via Ziggo Sport. Daarnaast duikt Ziggo Sport in de geschiedenis van de TT Assen met documentaires, achtergrondverhalen en portretten van de rijders van nu.

100-jarig bestaan

TT Circuit Assen viert aankomend weekend zijn 100-jarige bestaan. Wat begon in 1925 als een race over een 28 kilometer lang stratencircuit, groeide uit tot een van de meest iconische evenementen in de motorsport. Sinds de opname in het allereerste wereldkampioenschap wegrace in 1949 staat de TT Assen onafgebroken op de kalender. Geen enkel circuit heeft zo’n vaste plek binnen de MotoGP-kalender.

Vol programma

Van vrijdag tot en met maandag doet Ziggo Sport uitgebreid verslag van de 100e editie van de TT Assen. Vrijdag starten de vrije trainingen, gevolgd door een special rond het jubileum, waarin Rob van Gameren terugblikt op 100 jaar TT. In het weekend zijn alle sessies live te volgen, met analyses van topexperts en races op zondag vanaf 09.30 uur. Maandag sluit Ziggo Sport af met een extra lange aflevering van Race Café De Stamtafel, inclusief aandacht voor de Formule 1 en de GT-races in Spa.

Nederlanders in actie op eigen bodem

Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh komen dit weekend in actie op het TT Circuit Assen, beiden in de Moto2. Voor eigen publiek rijden ze op een circuit dat al generaties lang het toneel is van Nederlandse motorsportgeschiedenis. Ziggo Sport volgt de prestaties van dichtbij, met uitgebreide aandacht voor de kwalificaties, races en interviews. Ook wordt er stilgestaan bij memorabele Nederlandse momenten uit 100 jaar TT Assen.

Kijken

De TT van Assen is het hele weekend live te zien op Ziggo Sport (kanaal 14 voor Ziggo-klanten en in het Ziggo Sport Totaal-pakket), via de Ziggo GO-app en de Ziggo Sport Totaal-app. De uitzending start vrijdag 27 juni om 08.45 uur met de vrije trainingen. Het hele uitzendschema vind je hier.