Ziggo Sport versterkt zijn team van voetbalexperts met Wim Kieft. Vanaf deze maand is Kieft als co-commentator regelmatig te horen bij live wedstrijden uit de Serie A.

Co-commentator

Wim Kieft sluit aan bij de ervaren Ziggo Sport-commentator John van Vliet. Een hereniging, want het duo was tot 2019 ook al samen te horen. De eerste wedstrijd van Kieft en Van Vliet is de wedstrijd Internationale – Napoli op zondagavond 11 januari, aftrap 20.45 uur. Daarna geeft Kieft ook commentaar bij de wedstrijd AS Roma – Torino, zijn oude club, op dinsdag 13 januari.

Ervaring in Serie A en liefde voor Italië

“Met zijn jarenlange ervaring als voetballer in de Italiaanse Serie A, zijn liefde voor Italië en scherpe voetbalanalyses gaat Kieft als co-commentator een unieke dimensie toevoegen aan de uitzendingen van de Italiaanse competitie bij Ziggo Sport“, aldus de sportzender in een persbericht.

Rondo

Naast zijn rol als co-commentator zal Kieft ook regelmatig bij Wytse van der Goot en onder andere Marco van Basten en Ruud Gullit aan tafel zitten bij de wekelijkse voetbaltalkshow Rondo, iedere maandagavond om 20:30 uur. Verder is Kieft ook te zien als analist bij Ziggo Sport.