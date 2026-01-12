Ziggo heeft een nieuwe huisstijl in gebruik genomen. Naast een nieuwe huisstijl is er ook een nieuwe campagne gestart bij het bedrijf onder de titel ‘het altijd alles netwerk’. “Deze nieuwe positionering betekent een verschuiving van de focus op de techniek naar wat relevant is voor klanten: een stabiele verbinding die hen moeiteloos ondersteunt in alles wat zij online willen en moeten doen in hun leven“, aldus Ziggo.

“Geen zorgen over netwerk en techniek”

“Onze klanten willen zich geen zorgen maken over hun netwerk of de techniek,” zegt Mark van Zon, Managing Director bij Ziggo. “Ze willen gewoon dat alles werkt, zonder haperingen of gedoe. Met ‘het altijd alles netwerk’ maken we die belofte waar op basis van hoe klanten daadwerkelijk leven, en onderbouwen we onze belofte met forse langetermijninvesteringen.”

Nieuwe campagne en huisstijl

De lancering van ‘het altijd alles netwerk’ gaat gepaard met een opgefriste huisstijl en een landelijke campagne, ontwikkeld in samenwerking met merkpartner ChapterX en creatief bureau Brothers & Sisters. Actrice Elise Schaap speelt de hoofdrol in de campagne, die vanaf vandaag te zien is op televisie, radio, online, social media en out-of-home reclame. De nieuwe huisstijl is vanaf nu te zien op ziggo.nl, in klantcommunicatie en bij Ziggo Sport. De VodafoneZiggo winkels volgen de komende tijd stapsgewijs.