De wedstrijden van Nederlandse clubs in Europese competities zijn vanaf komend seizoen alleen nog te zien via Ziggo GO. Voetballiefhebbers die geen abonnee zijn van Ziggo moeten een Ziggo Sport Free-account aanmaken. Het gaat om de wedstrijden van Nederlandse teams in de Champions League, Europa League en de Conference League.

Ziggo GO

Wedstrijden van Nederlandse clubs in Europese competities zoals de Champions League en Europa League moeten vanuit de Mediawet te zien zijn op het “open net”. Voorheen werden de wedstrijden uitgezonden door o.a. Veronica en RTL 7. Vanaf komend seizoen liggen alle rechten bij Ziggo. Abonnees van Ziggo kunnen de wedstrijden zien via kanaal 14. Als er twee Nederlandse clubs tegelijk spelen, dan wordt ook kanaal 13 ingezet.

Account

Voetballiefhebbers die geen abonnee zijn van Ziggo kunnen de wedstrijden gratis zien via een Ziggo Sport Free-account. Hiermee kan worden ingelogd op de Ziggo GO-app. Bij Ziggo Sport Free zijn Alleen de wedstrijden van de Nederlandse clubs in de Europese en de finales van deze competities te zien.

Ziggo GO app

De Ziggo GO app is vanaf vandaag voor iedereen gratis beschikbaar in de App store (Apple) en Google Play (Android) en werkt op verschillende smart tv’s, waaronder alle toestellen met Android TV 5.0 en hoger. De Ziggo GO app voor smart tv’s van Samsung (Tizen 5.0 en hoger) en LG (webOS 5.0 en hoger) komt in de komende maanden beschikbaar, ruim voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Account aanmaken

Om op tijd te zijn voor de eerste wedstrijden in augustus kunnen kijkers aan nu alvast een gratis Ziggo Sport Free account aanmaken op ziggo.nl/uefa en vervolgens de Ziggo GO app te downloaden. Bij het aanmaken van een account worden er adresgegevens en een 06-nummer gevraagd. Tot de wedstrijden in augustus beginnen kan iedereen tijdelijk programma’s van Ziggo Sport zien via de app.

Presentatoren

Televisiepresentatrices Hélène Hendriks en Noa Vahle gaan vanaf augustus aan de slag bij Ziggo Sport. Daarnaast krijgt Ziggo Sport-presentator Armin Shah – bekend als host van de baanbrekende YouTube-show Ziggo Sport Kick ‘t Met – een grotere rol en wordt hij ook actief op locatie bij het UEFA Europees voetbal.