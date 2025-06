Het golftoernooi KLM Open 2025 is tot en met zondag live te volgen via Ziggo Sport. Ook is er een speciale radiozender in de lucht om het evenement te volgen. Het toernooi begint donderdag 5 juni.

KLM Open

Het KLM Open, ook bekend als de Dutch Open of het Nederlands Internationaal Open Kampioenschap, is onderdeel van de DP World Tour. Het kampioenschap, dat van 5 tot en met 8 juni 2025 plaatsvindt, is een van de oudste golftoernooien in Europa. Dit jaar spelen internationale en nationale golftoppers voor de derde keer op The International, de baan in Amsterdam die in 2019 en 2024 ook al een keer het toneel was voor het golfspektakel. Ziggo Sport zendt het KLM Open live uit en is op ‘The International’ aanwezig met een team van verslaggevers en golfanalisten.

Golfers

Zowel internationale als nationale golfers komen op het evenement af. Met de 3 beste Nederlandse golfesr: Joost Luiten, Darius van Driel en Wil Besseling. Joost Luiten, winnaar van het KLM Open in 2013 en 2016, maakt zich op voor zijn achttiende deelname. Van Driel keert terug na een sterk seizoen met een overwinning op zijn naam, terwijl Besseling dit jaar weer terug is op het hoogste niveau. Daarnaast komen er ook internationale toppers naar Amsterdam, titelverdediger Guido Migliozzi en andere favorieten zoals Francesco Molinari, Thriston Lawrence en Matthew Southgate zijn van de partij.

Ziggo Sport

Het toernooi is de komende dagen uitgebreid te volgen via Ziggo Sport en Ziggo Sport 6. Voor abonnees van kabelaar Ziggo is het toernooi op donderdag en vrijdag een groot deel van de dag te volgen via Ziggo Sport. De zender is zonder meerkosten te zien op kanaal 14. Alle uitzendtijden van de sportzender vanaf het KLM Open vind je hier. Er staat een team van golfexperts klaar om de kijker tijdens het KLM Open van commentaar te voorzien: Jan-Kees van der Velden, John Woof en Inder van Weerelt. De verslaggeving van het toernooi wordt gedaan door John van Vliet en Tessa Veldhuis met analyse van Robert-Jan Derksen.

Ziggo Sport Totaal

Liefhebbers van golf zonder abonnement op Ziggo kunnen het toernooi volgen via Ziggo Sport 6. De zender is onderdeel van het premium sportpakket Ziggo Sport Totaal. Dit pakket is af te nemen bij alle aanbieders zoals KPN, Online, T-Mobile, Canal Digitaal en Caiway.

KLM Open Radio

Speciaal voor het toernooi is er een officiële radiozender: de KLM Open Radio die te beluisteren is via een livestream. Via de zender is het het hele toernooi integraal te volgen. Er wordt live verslag gedaan vanuit de baan, waarbij je kunt luisteren naar leaderbord updates, interviews en reportages. Rond de golfbaan is de radiozender te horen via 88.4 MHz in de ether.