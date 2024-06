Het golftoernooi KLM Open 2024 is tot en met zondag live te volgen via Ziggo Sport. Ook is er een speciale radiozender in de lucht om het evenement te volgen. Het toernooi begint donderdag 20 juni.

KLM Open

Het KLM Open, ook bekend als de Dutch Open of het Nederlands Internationaal Open Kampioenschap, is onderdeel van de DP World Tour. Het kampioenschap, dat van 20 – 23 juni 2024 plaatsvindt, is een van de oudste golftoernooien in Europa. Dit jaar spelen internationale en nationale golftoppers voor de tweede keer op The International, de baan in Amsterdam die in 2019 ook al een keer het toneel was voor het golfspektakel. Ziggo Sport zendt het KLM Open live uit en is op ‘The International’ aanwezig met een team van verslaggevers en golfanalisten.

Golfers

Zowel internationale als nationale golfers komen op het evenement af. Er komen 13 Nederlanders in actie, waaronder drie Tourspelers: Darius van Driel, die dit jaar zijn eerste tourzege wist binnen te halen in Kenia, Daan Huizing en Joost Luiten, die het toernooi in 2013 en 2016 won. Daarnaast komen er ook internationale toppers naar Amsterdam, zoals top-100 spelers Matt Wallace en Luke List, beiden actief op de PGA Tour. Ook titelverdediger Pablo Larrazábal en andere favorieten zoals Rasmus Højgaard, Matteo Manassero en Dylan Frittelli zijn van de partij.

Ziggo Sport

Het toernooi is de komende dagen uitgebreid te volgen via Ziggo Sport en Ziggo Sport Golf. Voor abonnees van kabelaar Ziggo is het toernooi op donderdag en vrijdag een groot deel van de dag te volgen via Ziggo Sport. De zender is zonder meerkosten te zien op kanaal 14. Alle uitzendtijden van de sportzender vanaf het KLM Open vind je hier. De finale wordt op zondag ook gedeeltelijk uitgezonden door de NOS via Studio Sport op NPO 1.

Ziggo Sport Totaal

Liefhebbers van golf zonder abonnement op Ziggo kunnen het toernooi volgen via Ziggo Sport Golf. De zender is onderdeel van het premium sportpakket Ziggo Sport Totaal. Dit pakket is af te nemen bij alle aanbieders zoals KPN, Online, T-Mobile, Canal Digitaal en Caiway.

KLM Open Radio

Speciaal voor het toernooi is er een officiële radiozender: de KLM Open Radio die te beluisteren is via een livestream. Via de zender is het het hele toernooi integraal te volgen. Er wordt live verslag gedaan vanuit de baan, waarbij je kunt luisteren naar leaderbord updates, interviews en reportages.