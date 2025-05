In de maanden mei en juni staat Ziggo Sport in het teken van de grote Europese voetbalfinales. De sportzender pakt uit met UEFA Europees voetbalfinales, de DFB Pokal, UEFA Nations League en het EK onder 21. Veel wedstrijden zijn ook gratis te zien via Ziggo Sport Free.

Speciale finals-programmering

Om de finales van de diverse voetbalfinales optimaal te beleven, biedt Ziggo Sport een uitgebreide ‘Finals’ programmering aan die verder gaat dan alleen de live wedstrijden. Zo staat vandaag, woensdag 21 mei, de finale van UEFA Europa League op het programma tussen Tottenham Hotspur – Manchester United op het programma. Vanuit de studio in Hilversum zie je Wytse van der Goot en Marco van Basten als analisten. In Bilbao doet Sam van Royen de presentatie, gesteund door analyses van Ronald de Boer. Vincent Schildkamp is de commentator.

UEFA Conference League: Real Betis – Chelsea

Een week later (28 mei) staat in Wroclaw, Polen, de nieuwste beker op het spel. Real Betis en Chelsea waren van begin af aan topfavorieten en gaan nu uitmaken wie er met de titel vandoor gaat. Wederom presenteert Wytse de studio-uitzending, gevleugeld door Theo Janssen en Youri Mulder. Noa Vahle reist af naar Polen, samen met Khalid Boulahrouz. Sierd de Vos doet het commentaar.

UEFA Champions League: Paris Saint-Germain – Inter

Het absolute hoogtepunt is natuurlijk de finale om de ‘Cup met de Grote Oren’ op zaterdag 31 mei. Dumfries leidde zijn Inter naar de eindstrijd, waar het vernieuwde, frisse PSG wacht. De apotheose van het voetbalseizoen wordt vanuit Hilversum gebracht door Sam van Royen, Marco van Basten en Rafael van der Vaart. In de Allianz Arena in München zijn Noa Vahle, Wesley Sneijder en commentator Wytse van der Goot.

Meer wedstrijden

Na deze drie grote Europese finales pakt Ziggo Sport gewoon door. Met van 4-8 juni de finales van de UEFA Nations League en van 11-28 juni het EK onder-21 met kanshebber Jong Oranje.

Ook te zien via Ziggo Sport Free

De drie grootste Europese finales – UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Conference League zijn exclusief te zien bij Ziggo Sport. Kanaal 14 voor Ziggo-klanten of via het Ziggo Sport Totaal-pakket bij alle providers. De wedstrijden zijn daarnaast gratis te volgen via Ziggo Sport Free in de Ziggo GO-app, zodat álle voetbalfans in Nederland kunnen meegenieten. Meer informatie hierover vind je hier.

Overzicht wedstrijden op Ziggo Sport

(Bron Ziggo Sport)