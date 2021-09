Caiway en Delta voegen FilmBox toe aan tv-pakket

Aanbieders Caiway en Delta hebben de filmzender FilmBox toegevoegd aan het digitale televisiepakket.

FilmBox

FilmBox is eigendom van SPI International en zendt 24 uur per dag films uit zonder reclame. SPI International is momenteel al actief op de Nederlandse betaaltelevisiemarkt met het premium filmmerk Film1, dat vier lineaire kanalen en on demand-aanbod heeft. FilmBox is eerder al toegevoegd aan het televisiepakket van Canal Digitaal.

Aanbod

FilmBox levert een gevarieerd aanbod van Hollywood blockbusters, klassiekers en populaire series aan meer dan 30 miljoen huishoudens wereldwijd. Hoogtepunten voor de maand mei september zijn: Terminal (2018) en Zero Dark Thirty (2012).

Tijdelijk

Bij aanbieder Caiway is de filmzender een jaar lang te zien via kanaal 22 van het basis TV-pakket. Bij aanbieder Delta is FilmBox de komende drie maanden te zien op kanaal 34. Het is niet duidelijk of de zender na deze proefperiode verhuist naar een aanvullend televisiepakket.

Meer informatie over de filmzender vind je hier.