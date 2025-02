Ziggo gaat binnenkort drie televisiezenders toevoegen aan haar digitale televisiepakket. Het gaat om TOP40 TV, Telegraaf TV en Moonbug.

TOP40TV

Vanaf 4 maart is muziekzender TOP40TV te zien via het digitale televisiepakket van Ziggo op kanaal 601. De nieuwe televisiezender van Erik de Zwart brengt videoclips uit de Top 40 die dit jaar 60 jaar bestaat. De zender is tot en met april te zien in het digitale basispakket TV Standard. Vanaf mei maakt de televisiezender onderdeel uit van de aanvullende pakketten TV Zenders Plus en TV MAX.

Moonbug

Vanaf 4 maart wordt ook kinderzender Moonbug toegevoegd door Ziggo aan het aanbod via kanaal 305. De zender is tot en met april te zien in het digitale basispakket TV Standard. Vanaf mei maakt de televisiezender onderdeel uit van de aanvullende pakketten TV Zenders Plus en TV MAX.

Telegraaf TV

Later dit jaar wordt ook Telegraaf TV toegevoegd aan het aanbod van Ziggo. Het televisiekanaal is volgens Ziggo een “24 uurs nieuwszender met een mix van actueel nieuws uit binnen- en buitenland, spannende reportages, entertainment en exclusieve series als Dashcam en Handhavers“. Wanneer de zender gaat uitzenden is nog niet bekend. De zender is alleen te zien via de aanvullende pakketten TV Zenders Plus en TV MAX op kanaal 502.