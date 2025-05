Vanaf vrijdag 30 mei is de 90’s Top 1000 te horen op Radio 538. Ter gelegenheid van deze lijst verzorgen vijf iconische dj’s die in de jaren 90 te horen waren op de radiozender volgende week elk een speciale uitzending.

“De jaren 90 zijn hot! Het decennium van The Fresh Prince of Bel-Air, de Game Boy én natuurlijk een heleboel legendarische muziek staat vanaf deze week centraal op Radio 538“, aldus de radiozender in een persbericht. Ter gelegenheid van de 90’s Top 1000 verzorgen vijf iconische dj’s die in de jaren 90 te horen waren op Radio 538 volgende week elk een speciale uitzending.

Erik de Zwart, Michael Pilarczyk, Wessel van Diepen, Barry Paf en Jeroen Nieuwenhuize zijn van maandag 2 juni tot en met vrijdag 6 juni tussen 10:00 en 11:00 uur te horen. Iedere dag neemt één van hen plaats achter de microfoon om een uur lang de hitlijst te presenteren.

Luisteraars van Radio 538 bepalen welke nummers worden gedraaid in de 90’s Top 1000. Door te stemmen op hun favoriete tracks uit het decennium ontstaat de ultieme 90’s-lijst. Stemmen kan hier.

Luisteren kan o.a via FM, DAB+ en Internet.