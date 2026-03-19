Radio 538 gaat komend Paasweekend de House Top 1000 uitzenden. Dit heeft DJ Armin van Buuren zojuist bekend gemaakt op de radiozender.

Paasweekend

De lijst met de 1000 House-hits allertijden is te horen van vrijdag 3 april tot en met maandag 7 april. De lijst wordt samengesteld door de luisteraars van de 538. Stemmen kan middels deze website.

Geschiedenis

De House Top 1000 kent een lange geschiedenis. De lijst zag het levenslicht in 2010 op de commerciële regionale radiozender Fresh FM en vond in 2017 haar vaste thuis op Wild FM en sinds 2021 is de lijst ook te horen op de online radiozender Deep Radio. Vanaf dit jaar gaat de landelijke radiozender Radio 538 de lijst uitzenden. Het Paasweekend blijft dus onafscheidelijk verbonden met de grootste house classics, legendarische clubtracks en de liefde voor elektronische muziek.

Meer informatie via deze website.