Tot en met maandag 6 april, Tweede Paasdag, is de House Top 1000 te beluisteren op Radio 538. Het is de eerste keer dat de lijst met beste house hits allertijden te horen is op Radio 538.

Geschiedenis

De House Top 1000 kent een lange geschiedenis. De lijst zag het levenslicht in 2010 op de commerciële regionale radiozender Fresh FM en vond in 2017 haar vaste thuis op Wild FM en sinds 2021 is de lijst ook te horen op de online radiozender Deep Radio. Vanaf dit jaar gaat de landelijke radiozender Radio 538 de lijst uitzenden.

House Top 1000

De House Top 1000 is te horen van vrijdag 3 april 14:00 uur tot en met maandag 6 april 21:00 uur dag én nacht op Radio 538. Onze 538-dj’s krijgen bezoek van een stevige line-up aan gast-dj’s. House-iconen en bekende gezichten van de lijst als Ronald Molendijk, Giel Beelen, Sunnery & Ryan, Michel de Hey, Coen Bom, DJ Jurgen, Mark van Dale, Erwin van der Bliek, Koen Groeneveld, Addy van der Zwan, Jeroen Verheij, DJ Jean, Ferry Corsten, Joris Voorn en Benny Rodrigues schuiven aan.

Ook dj’s uit de danceprogrammering van Radio 538, zoals Tiësto, Armin van Buuren en Hardwell, zijn tijdens het paasweekend te horen.

Lijst der lijsten

De afgelopen weken kon er gestemd worden op de House Top 1000. De lijst (met uitzondering van de top 10) is terug te vinden via deze pagina.

Programmering

De programmering op Radio 538 tijdens de House Top 1000 ziet er als volgt uit:

Vrijdag 3 april

14 – 16 uur: Dennis Ruyer met Jelte van der Goot en Armin van Buuren

16 – 17 uur: Armin van Buuren

17 – 20 uur: Mark Labrand met Ronald Molendijk

20 – 00 uur: Jordi Warners met Giel Beelen en Sunnery & Ryan

Zaterdag 4 april

00 – 03 uur: Coen Bom met DJ Jurgen en Kylian van Luijt

03 – 06 uur: Erwin van der Bliek met Coen Bom

06 – 09 uur: Julia van Reyendam

09 – 12 uur: Lindo Duvall met Koen Groeneveld & Addy van der Zwan

12 – 15 uur: Martijn La Grouw met Jeroen Verheij en DJ Jean

15 – 17 uur: Jordi Warners met Mark van Dale

17 – 18 uur: Tiësto

18 – 21 uur: Wessel van Diepen

21 – 00 uur: Armin van Buuren

Zondag 5 april

00 – 03 uur: Coen Bom met DJ Jurgen en Kylian van Luijt

03 – 06 uur: Erwin van der Bliek met Coen Bom

06 – 09 uur: Julia van Reyendam

09 – 12 uur: Lindo Duvall

12 – 15 uur: Martijn La Grouw

15 – 18 uur: Floris Molenaar met Michel de Hey

18 – 21 uur: Wessel van Diepen

21 – 22 uur: Hardwell

22 – 00 uur: Jordi Warners met Giel Beelen

Maandag 6 april

00 – 03 uur: Coen Bom met Mark van Dale en Kylian van Luijt

03 – 06 uur: Erwin van der Bliek met Coen Bom

06 – 09 uur: Marnix Westhuis

09 – 12 uur: Mark Labrand met Ferry Corsten

12 – 15 uur: Martijn La Grouw met Joris Voorn

15 – 18 uur: Floris Molenaar

18 – 21 uur: Dennis Ruyer met Benny Rodrigues en Jelte van der Goot