Radio 538 zendt op vrijdag 16 januari de hele dag live uit vanuit Rotterdam Ahoy tijdens De Vrienden van Amstel LIVE. In deze speciale Vrienden Vrijdag XXL-uitzending brengt 538 de sfeer van het evenement rechtstreeks naar de radio, met elk uur een uniek optreden vanuit de zaal of de backstagebar. Daarnaast maken luisteraars gedurende de dag elk uur kans op tickets voor de show van die avond.

Live

Van 07:00 uur tot 20:00 uur hoor je op Radio 538 elk uur een exclusief liveoptreden vanuit Rotterdam Ahoy. De zender schakelt live tussen optredens uit de zaal en sessies in de backstagebar, met artiesten die diezelfde avond ook onderdeel zijn van de show. Daarnaast doen de 538-dj’s interviews en live verslag van de sfeer achter de schermen. Vanaf 20:00 uur is De Vrienden van Amstel LIVE bovendien live te horen op Radio 538, met commentaar van 538-dj’s.

Programmering

De programmering op de radiozender voor vrijdag 16 januari: