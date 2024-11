Erik de Zwart wil een nieuwe muziekzender lanceren op televisie. Eind dit jaar moet hierover meer bekend worden aldus De Zwart vandaag in De Telegraaf.

Clipzender

“Ik ben nu bezig met het opzetten van een alternatief op TMF (red. The Music Factory). Eind dit jaar wil ik daarover meer bekend maken. Maar ik kan alvast delen dat het een zender is waar je de hits van Nederland dagelijks kan bekijken, afgewisseld met goede herinneringen van vroeger. De tv-zender gaat geen TMF heten“, aldus De Zwart in De Telegraaf. Erik de Zwart probeerde in 2020 de populaire clipzender TMF tevergeefs nieuw leven in te blazen.

YouTube

De Zwart denkt dat de nieuwe clipzender op televisie zeker kan bestaan ondanks dat de consumptie van muziek via lineaire televisie steeds minder populair wordt door de komst van diensten als YouTube en Spotify. “Ik zie dat er een soort playlist moeheid optreedt door de gedachte ‘welke playlist moet ik nou weer samenstellen’. Het is lekker als iemand de plaatjes uitzoekt“, aldus Erik de Zwart.

MTV

MTV kondigde overigens deze week aan dat het per 1 januari aanstaande stopt met de lineaire doorgifte van haar muziekzenders MTV Live HD, MTV Hits en MTV 80’s en MTV 90’s. Deze muziekzenders worden bij aanbieders als Ziggo, Odido en KPN vaak aangeboden in aanvullende digitale televisiepakketten.