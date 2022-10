Erik de Zwart gaat vanaf januari voor Omroep MAX elke vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur het programma Top 40 Hitdossier op NPO Radio 5 presenteren.

Top 40 Hitdossier

Daniël Dekker, Hoofd Radio Omroep MAX, verheugt zich op de komst van Erik de Zwart: “Met de komst van Erik naar Omroep MAX heeft Radio 5 er opnieuw een radiotopper bij. De iconische Top 40 met een rijk verleden zal de klapper van de week op vrijdag worden. Wij kijken er enorm naar uit en weten zeker dat de luisteraar hetzelfde doet.”

Erik de Zwart

Erik de Zwart heeft in het verleden vaker voor MAX radio gemaakt, hij verving Tineke de Nooij toen zij eind 2021 stopte met TinekeShow. “Ik heb al een tijdje warm gedraaid bij Omroep MAX, dat vond ik geweldig om te doen”, vertelt hij. “Toen Daniël Dekker mij benaderde voor dit vaste tijdslot hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Ik heb er veel zin in om alle verhalen die ik heb over de Top 40 te delen met de luisteraars van NPO Radio 5 en lezers van MAX Magazine.”