NPO Radio 5 staat vanaf zaterdag 1 februari een week lang in het teken van de jaren 60 met de Evergreen Week van de Jaren 60.

Themaweek

“Met een themaweek die op geen andere landelijke zender te horen is, bewijst NPO Radio 5 zijn bijzondere rol in de Nederlandse radiowereld. Onze luisteraars genieten het hele jaar al van muziek uit met name de jaren zestig en zeventig. Tijdens de Evergreen Week van de Jaren 60 voorzien onze dj’s dit decennium van een extra gouden randje”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 5 in een persbericht.

Tijdreis

NPO Radio 5 reist ook middels nieuwsberichten terug naar de tijd van onder meer de hippies en de Koude Oorlog. Overdag is in de bulletins op de halve uren aandacht voor belangrijke gebeurtenissen uit de sixties, zoals het bezoek van The Beatles aan Nederland, de eerste anticonceptiepil en de landing op de maan.

Radiospel

De dj’s spelen in elk programma het radiospel Sixter, waarbij de luisteraars worden uitgedaagd om de chronologische volgorde van drie muziekfragmenten aan te geven. Ook kunnen luisteraars tijdens het Evergreen Week van de Jaren 60 Alfabet een plaat aanvragen waarvan de beginletter van de titel door de dj’s is bepaald.

Evergreen Toplijst

De Evergreen Week van de Jaren 60 wordt op vrijdag 7 februari afgesloten met de Evergreen Toplijst van de Jaren 60, te horen tussen 06.00 en 20.00 uur op NPO Radio 5. De Toplijst wordt samengesteld door de luisteraars die via de website van de radiozender kunnen stemmen van zaterdag 1 februari 08.00 uur tot en met donderdag 6 februari 12.00 uur.

Meer informatie op de website van de radiozender.