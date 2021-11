De televisiezender FilmBox is per vandaag ook te zien via aanbieder SKP uit Pijnacker. De zender wordt doorgegeven via het digitale basispakket.

FilmBox

FilmBox is eigendom van SPI International en zendt 24 uur per dag films uit zonder reclame. SPI International is momenteel al actief op de Nederlandse betaaltelevisiemarkt met het premium filmmerk Film1, dat vier lineaire kanalen en on demand-aanbod heeft.

Films en series

“FilmBox biedt geweldige films en series zonder reclame-onderbrekingen tussendoor. FilmBox heeft een breed aanbod van Hollywood blockbusters, filmhuisfilms en klassiekers. 10 Things We Should Do Before We Break Up, Shoplifters, Le Grand Bain, Unsane, Crypto en Ideal Home zijn zomaar wat namen van films die je kunt zien op FilmBox“, aldus SKP.

Basispakket

De zender is te zien via kanaal 15 van het digitale basispakket van SKP. NPO Nieuws is vanaf 1 november niet meer te zien via kanaal 15 maar via kanaal 76.

Aanbieders

Naast SKP is FilmBox ook te zien bij onder andere de aanbieders Kabelnoord en Canal Digitaal. De zender wordt voorlopig ook tijdelijk aangeboden bij Caiway en Delta.

Meer informatie op de website van de filmzender.