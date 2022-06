Klanten van Ziggo kunnen vanaf 30 juni kijken naar FilmBox. De zender wordt opgenomen in het tv-pakket TV Standard op kanaal 100.

3,4 miljoen Ziggo-kijkers

“In totaal kunnen 3,4 miljoen Ziggo-kijkers afstemmen op kanaal 100 voor een gevarieerd aanbod van Hollywood-films, favoriete klassiekers en de populaire serie Narcos.“, aldus de zender in een persbericht. FilmBox is vorig jaar mei gelanceerd en is de eerste lineaire tv-zender in Nederland met 24 uur per dag de beste films zonder reclame-onderbrekingen. De zender is eigendom van mediabedrijf SPI International, dat in Nederland actief is met meerdere zenders en streamingdiensten, waaronder Film1.

Onbeperkt films zonder onderbrekingen

“Uit overweldigende feedback van de Nederlandse TV-kijker blijkt hoe storend het is om een film meerdere keren te onderbreken voor een reclameblok. Het werd dan ook hoog tijd om daar wat aan te doen. FilmBox is al een groot succes op alle platforms die het sinds vorig jaar doorgeven, en heeft jarenlang haar aantrekkingskracht bewezen in het buitenland. De zender is een prachtige aanvulling op onze premium propositie Film1 en we zijn trots op het vertrouwen dat Ziggo in ons stelt”, aldus Jeroen Bergman, Managing Director Film1 en FilmBox Nederland.

Meer wijzigingen

Er staan donderdag 30 juni nog meer wijzigingen op stapel bij het digitale televisiepakket van Ziggo. Naast Filmbox wordt donderdag ook de kookzender njam! toegevoegd aan het aanbod van TV Standard op kanaal 80. De pakketten Movies & Series XL / TV Zenders Plus worden uitgebreid met ducktv, Curiosity Channel en Playboy TV Europe. De televisiezenders Extreme Sports Channel, CBS Reality en Pebble TV worden per donderdag verwijderd uit de pakketten Movies & Series XL en TV Zenders Plus.

Meer informatie over Filmbox vind je hier.