Canal Digitaal gaat televisiediensten Freedom Internet leveren

Freedom Internet en Canal Digitaal gaan hun krachten bundelen bij het aanbieden van internet en televisie. Klanten kunnen kiezen voor internet en telefonie van Freedom Internet in combinatie met interactieve televisie van Canal Digitaal.

XS4ALL

Freedom Internet is ontstaan uit de actiegroep die zich heeft verzet tegen het verdwijnen van het zelfstandige Internetmerk XS4ALL. “Freedom Internet staat voor een vrij, open en toegankelijk internet voor iedereen, waarbij veiligheid, privacy en kwaliteit kernwaarden zijn.“,aldus het bedrijf in een persbericht.

Canal Digitaal

De diensten van Canal Digitaal worden aangeboden als lineaire televisiedienst via zowel televisie als mobiele devices maar biedt ook een groot aantal on demand-diensten zoals Begin Gemist en TV Gemist. Daarnaast kunnen programma’s worden opgenomen. De aanbieder levert haar televisiediensten ook aan aanbieder Online.nl en biedt daarnaast onder haar eigen naam televisiediensten aan via Internet en satelliet.

Freedom Internet

Freedom wil eind maart gaan starten met het aanbieden van haar diensten aan de zogenaamde “founding members” van de provider. “Alleen Founding Members kunnen straks een internetverbinding bestellen. Pas als alle Founding Members de kans hebben gehad hun verbinding aan te vragen, zetten we de orderstraat open voor de rest van Nederland“, aldus de aanbieder.

De aanbieder gaat gebruik maken van het DSL-netwerk van KPN en diverse regionale glasvezelaanbieders.

Meer informatie van de website van Freedom Internet.