Mediahuis heeft per vandaag een aantal wijzigingen doorgevoerd in het aanbod van radiozenders via Internet en DAB+.

Sunlite

Radiozender Sunlite is per vandaag alleen nog via Internet te beluisteren. De plek van de radiozender via DAB+ en digitale radiopakketten zoals via de satelliet, KPN en Ziggo is overgenomen door Radio Veronica Goud van Oud.

Goud van Oud

“Het programma Goud van Oud is een van de best beluisterde shows van Radio Veronica en wordt dagelijks gepresenteerd door Marisa Heutink. Om dit succes verder uit te bouwen, wordt Radio Veronica Goud van Oud gelanceerd als nieuw landelijk kanaal“, aldus Mediahuis in een persbericht.

Radio Veronica Non-Stop

Naast de nieuwe zender biedt Radio Veronica nog twee DAB+-kanalen: de hoofdzender en Radio Veronica Non-Stop (voorheen Vintage Veronica).

Online

Mediahuis Radio voert daarnaast ook wijzigingen door bij de themakanalen van SLAM! en Sublime. Vanaf 6 januari verandert SLAM! Hardstyle in SLAM! WKNDMX en SLAM! 40 in SLAM! 10s. Bij Sublime wordt Sublime Funk & Disco hernoemd naar Sublime R&B 90s & 00s, en Sublime Smooth krijgt de naam Sublime Sunday Chill.