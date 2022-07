Radiozender Sunlite is vanaf nu ook in een groot deel van Europa via de satelliet te beluisteren.

Sunlite

Sunlite is in november vorig jaar van start gegaan en onderdeel van RadioCorp. RadioCorp is in Nederland ook actief met de radiozenders 100%NL en SLAM!. “Sunlite brengt een muziekmix die op dit moment nog niet te horen is op de landelijke radio: relaxte soft & easy pop, love songs en ballads“, aldus de radiozender.

Luisteren

De radiozender is sinds november van het vorige jaar in een groot deel van Nederland te beluisteren via DAB+. Daarnaast is de radiozender te beluisteren via de korte golf in een deel van Europa. De radiozender wordt daarnaast aangeboden in de digitale radiopakketten van KPN en Ziggo en is wereldwijd te beluisteren via Internet.

Satelliet

Sinds deze week is de radiozender ook in een groot deel van Europa te beluisteren via de satelliet. De zender maakt gebruik van capaciteit op de Astra 3B-satelliet en is zonder abonnement te beluisteren (Free to Air) via frequentie 11739 v. De radiozender is per vandaag ook opgenomen in de zenderlijsten van de aanbieders Canal Digitaal (kanaal 718) en TV Vlaanderen (kanaal 516).