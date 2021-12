Radiozender Sunlite is gestart met uitzendingen via de korte golf. De radiozender is te ontvangen via 5955 kHz.

Sunlite

Radiozender Sunlite begon begin vorige maand met haar uitzendingen via DAB+ en Internet. De radiozender is opgezet door RadioCorp. RadioCorp is in Nederland al actief met de radiozenders 100%NL en SLAM!. “Sunlite brengt een muziekmix die op dit moment nog niet te horen is op de landelijke radio: relaxte soft & easy pop, love songs en ballads“, aldus de radiozender.

Korte golf

Naast DAB+ en Internet is de radiozender nu ook te horen via de korte golf. Via een vergunning van het Agentschap Telecom die uitgegeven is voor ICON BV zijn de uitzendingen van Sunlite te horen op 5955 kHz. De radiozender zendt uit vanuit Westdorpe in Zeeuws Vlaanderen. De eerste periode zal er nog met een beperkt vermogen worden uitgezonden.

Toch is de radiozender al via diverse online ontvangststations te beluisteren in Nederland zoals bijvoorbeeld via de WebSDR in Enschede bij de Universiteit van Twente. Wanneer het bereik later deze maand wordt opgevoerd zal het bereik verder worden vergroot.