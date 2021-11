Vanaf vandaag is er een nieuwe radiozender te horen via de digitale ether (DAB+): Sunlite. De radiozender is een initiatief van RadioCorp. RadioCorp is in Nederland al actief met de radiozenders 100%NL en SLAM!.

“Unieke muziekmix”

“Sunlite brengt een muziekmix die op dit moment nog niet te horen is op de landelijke radio: relaxte soft & easy pop, love songs en ballads.“, aldus RadioCorp in een persbericht. De radiozender zal geen gepresenteerde programma’s uitzenden. “De muziek op Sunlite geeft je altijd dat fijne vertrouwde gevoel en is een oase van rust in het drukke ritme van de dag met volle agenda’s en de vele dagelijkse verplichtingen. Op Sunlite hoor je daarom geen dj’s met spelletjes, gepraat of telefoongesprekken, maar wel de Music You Love met altijd de meest soft & easy hits.”, aldus het radiobedrijf.

Internet en DAB+

De radiozender is wereldwijd via Internet te beluisteren en daarnaast ook te horen via de digitale ether. De radiozender maakt hiervoor gebruik van capaciteit bij aanbieder MTVNL. Deze aanbieder heeft een DAB+-netwerk dat in een groot deel van Nederland beluisterd kan worden via kanaal 7D. In de toekomst zal de radiozender ook te beluisteren zijn via digitale radiopakketten bij onder andere Ziggo en KPN.

Meer informatie via de website van de radiozender. Luisteren via Internet kan hier.