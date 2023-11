De nieuwe landelijke radiozender Radio4All breidt haar programmering verder uit. Zo is er vanaf zondag een programma met alternatieve muziek te horen op de nieuwe radiozender.

Programmering

Sinds 1 november is Radio4All begonnen met gepresenteerde programma’s. Zo is elke dag tussen 9.00 en 12.00 uur PREMtime te horen met Prem Radhakishun. Op dinsdagavond is er wekelijks het programma Out Loud! te horen om 22.00 uur. Dit is een wekelijkse radioshow voor de regenboogcommunity. Bedenker van het programma is radiomaker Henri Haan uit Groningen.

Uitbreiding

Vanaf aanstaande zondag is wekelijks tussen 12.00 en 14.00 uur het programma Alt & Nieuw te horen. “Een programma dat helemaal is gewijd aan de nieuwste alternatieve muziek en het meest ondergewaardeerde talent“, aldus presentator Joshua van Meuwen. Op maandagavond is er wekelijks tussen 22.00-0.00 uur het programma ‘Met Antoinette naar Bed’ te horen. “Denk aan een moderne versie van ‘Candlelight’, maar dan in een stripclub”, aldus presentator Antoinette van der Weerdt.

FM

Momenteel is zenderexploitant Radio Netwerk Nederland druk bezig om het FM-zendernetwerk voor Radio4All in de lucht te brengen. Momenteel zijn de steunzenders in Hilversum, Rotterdam, Smilde, Arnhem en Breda in de lucht. Landelijk is de radiozender te beluisteren via DAB+ (kanaal 11C) en wereldwijd via Internet.