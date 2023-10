Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland gaat het FM-netwerk van Radio4All exploiteren. Radio4All heeft eerder dit jaar een FM-pakket in de wacht gesleept.

Radio4All kiest voor de Radio Netwerk Nederland vanwege het gebruik van zeer energiezuinige zenders, bewezen expertise en kwaliteit, aldus de exploitant in een persbericht. De nieuwe radiozender zendt sinds vorige week al uit via de digitale ether (DAB+) maar zal binnenkort ook via de FM te horen zijn. Hiervoor worden 16 opstelpunten opgebouwd.

“Opgetogen”

Giel Beelen, creatief directeur van Radio4All, is opgetogen over deze samenwerking en prijst de professionele aanpak van Radio Netwerk Nederland. “We herdefiniëren radio en dit omvat ook de inzet van nieuwe opstelpunten met een lager energieverbruik. De komende weken zijn spannend, aangezien de zenders geleidelijk aan in bedrijf worden genomen, stad voor stad en streek voor streek. Ik ben ervan overtuigd dat wij op dit kavel beter dan ooit te ontvangen zullen zijn, omdat RNN speciaal aan het werk is voor ons.”

“Trots”

Nico Silvius, Managing Director van Radio Netwerk Nederland, zegt : “We zijn trots dat we de opdracht van Radio4All hebben gekregen om het commerciële FM kavel A08 te faciliteren. Binnen een strakke deadline, namelijk voor 1 december 2023, zullen maar liefst 16 opstelpunten worden gebouwd en operationeel worden gemaakt. Met slechts zes weken om dit te realiseren, staat het team van Radio Netwerk Nederland voor een echte uitdaging. De uitrol van deze groene opstelpunten, met minder koeling en dus minder stroomverbruik, zal de komende weken in hoog tempo plaatsvinden.”

Planning

“Op dit moment werkt ons team onvermoeibaar, zeven dagen per week, aan de bouw en inbedrijfname van de FM opstelpunten, verspreid over meerdere locaties tegelijkertijd.

Deze buitengewone inspanning getuigt van onze vastberadenheid om hoogwaardige radiodiensten te leveren aan het Nederlandse publiek en om de planning binnen deze krappe termijn te voltooien“, aldus Sillvius

Sublime

Het FM-pakket waar Radio4All op gaat uitzenden was tot 1 september in gebruik door Sublime. De zenderexploitant van Sublime, Broadcast Partners, heeft de FM-zenders van Sublime op 1 september uitgeschakeld. De verwachting is dat de eerste FM-zenders voor Radio4All de komende dagen worden ingeschakeld. Zo zou er binnen een aantal dagen al signaal te horen moeten zijn vanuit Rotterdam op 90,5 MHz.