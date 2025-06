Sinds vandaag, woensdag 4 juni, is Omroep Zilt gestart met haar uitzendingen via DAB+ in Noardwest Fryslân.

DAB+

Omroep Zilt, de lokale omroep voor Noardwest Fryslân, is in de hele regio te beluisteren via kanaal 5B. De uitzendingen zijn mogelijk gemaakt door zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN). “Dankzij de vlotte en prettige samenwerking tussen Radio Netwerk Nederland en Eddie Schaaf, hoofd techniek van Omroep Zilt, is de aanvoer en uitzending van het signaal snel tot stand gebracht. Met deze uitbreiding is Omroep Zilt nu ook via de digitale etherradio beschikbaar, en volledig ontzorgd op het gebied van DAB+“, aldus RNN in een persbericht.

Radio Horizon

Ook Radio Horizon, de lokale omroep voor Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, is sinds kort te horen via de digitale ether. De omroep zendt uit via het lokale DAB+-netwerk voor de regio Eindhoven op kanaal 5A. De omroep wil graag feedback over de kwaliteit van de ontvangst. Meer informatie op de website van de omroep.