DPG Media, Business Nieuws Radio, Financial News Radio, Mediahuis en Talpa Radio hebben vergunningen gewonnen om vanaf 1 september 2023 tot en met 2035 uit te zenden met landelijke commerciële radiostations.

Veiling

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de uitkomsten bekend gemaakt van de Nederlandse landelijke radioveiling. Via de veiling, die op 4 juli was gestart, heeft de Rijksoverheid negen landelijke pakketten beschikbaar gesteld, die elk bestonden uit één FM-vergunning en één DAB-vergunning. De vandaag geëindigde veiling heeft in totaal 152,8 miljoen euro opgebracht.

Verdeling

De partijen maken later bekend onder welke zendernamen ze vanaf 1 september gaan uitzenden via de negen pakketten:

1) Talpa Radio, 101 FM en DAB+ (was: Sky Radio)

2) Talpa Radio, onder andere 103.0/103.2 FM en DAB+ (was: Radio Veronica)

3) DPG Media, 100.4 FM, 100.7 FM en DAB+ (was: Qmusic)

4) Business Nieuws Radio, onder andere 91.3/100.1 FM en DAB+ (was: BNR)

5) Mediahuis, onder andere 91,1/95.2 FM en DAB+ (was: SLAM!)

6) Talpa Radio, 102 FM en DAB+ (was: Radio 538)

7) DPG Media, onder andere 103.8/104.1 FM en DAB+ (was: Radio 10)

8) Financial News Radio, onder andere 90.5/90.7 FM en DAB+ (was: Sublime)

9) Mediahuis, onder andere 104.4/104.6 FM en DAB+ (was: 100% NL)

Verhuizing

Ten opzichte van het huidige landelijke commerciële FM-radiolandschap zal naar verwachting Radio Veronica per 1 september van frequentiepakket verhuizen. SLAM! en Sublime zijn vanaf 1 september alleen nog via DAB+ te beluisteren. De verwachting is dat DPG Media via de huidige frequentiepakket van Radio 10 het programma van Joe gaat uitzenden. Radio 10 gaat vanaf 1 september uitzenden op het frequentiepakket van Radio Veronica.

Clausule

Van deze negen landelijke pakketten is er één specifiek bestemd voor een commerciële nieuwszender (Business Nieuws Radio) en één voor een zender die voornamelijk Nederlandstalige muziek (Mediahuis) draait. Voor een voldoende gevarieerd aanbod via de landelijke pakketten volstaan deze twee zogenoemde clausuleringen. Nieuwe kanalen zoals DAB+, internetradio en streamingdiensten zorgen inmiddels voor een gevarieerd aanbod om een breed Nederlands medialandschap te hebben qua muziekgenre of thema. De rest van de pakketten is dus ongeclausuleerd: radiostations mogen zelf bepalen wat zij op deze frequenties uitzenden.

“Succesvolle veiling”

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Met deze succesvolle veiling hebben we gezorgd dat er voldoende gevarieerd radioaanbod is en blijft voor Nederlanders. Dat was nodig, want de laatste grote verdeling was in 2003. Sindsdien zat de markt op slot. Daarnaast is de manier hoe we luisteren naar muziek, entertainment of nieuws ingrijpend gewijzigd door de komst van digitale radio, streamingdiensten, podcasts en sociale media. Door te veilen, hebben we nu weer een toekomstbestendige en concurrerende radiomarkt. Partijen hebben nu van vergunning kunnen veranderen en er is ook een nieuwkomer.”

Talpa

Paul Römer, Managing Director Radio en TV Talpa Network: “Na een intensieve periode vol spanning en onzekerheid voor de radiosector, medewerkers en luisteraars is er met de uitslag van de veiling nu eindelijk duidelijkheid. We zijn ontzettend verheugd dat we deze drie radiovergunningen hebben gewonnen. De luisteraars van Radio 538, Radio 10 en Sky Radio blijven in staat hun favoriete zender te beluisteren en daar zijn we heel blij mee. De komende twaalf jaar blijven we hen met onze sterke merken, dj’s, muziekprogrammering en spraakmakende activiteiten bedienen en raken, zoals ze van ons gewend zijn. We schrijven vandaag radiogeschiedenis en verheugen ons op de toekomst.”

BNR

BNR Hoofdredacteur Marc Adriani is blij: “Dit jaar viert BNR zijn 25-jarig jubileum, een mooier cadeau dan dit kunnen we ons niet wensen. Gelukkig is er voor de BNR-collega’s een einde gekomen aan de onzekerheid over de toekomst. We gaan door met steengoede onafhankelijke nieuwsradio en dat is goed voor de journalistiek in Nederland.”

DPG Media

Erik Roddenhof, CEO van DPG Media: “Sinds 2005 hebben we met Qmusic gebouwd aan een sterk merk. Dit is een lange weg geweest, het succes van de afgelopen jaren liet ons voorzichtig dromen om ons radio-portfolio verder uit te breiden. Nu is het dan zover: er komt een nieuwe zender bij waarmee we nog meer Nederlanders kunnen bereiken. Ik ben vooral heel trots op ons radioteam dat in de afgelopen jaren zo hard heeft gewerkt aan het succes van Qmusic en zie uit naar de lancering van een nieuwe radiozender.”

Mediahuis

„Het is onze ambitie om een belangrijke speler in de Nederlandse radio- en audiomarkt te worden. Hoewel we liever drie licenties verkregen hadden, zijn we blij met de uitkomst van de veiling”, zegt Tom Klerkx, directeur Audio bij Mediahuis. „Sublime en SLAM! krijgen naast Nostalgie en Sunlite, alle kansen om zich vanaf 1 september verder te ontwikkelen als DAB+-radiostations, binnen een markt die steeds verder groeit in bereik.”

KINK

Radiozender KINK, die rechtszaken heeft gevoerd om een veiling van de FM-vergunningen te forceren vist achter het net. Algemeen directeur Jan Hoogesteijn van de zender via het Algemeen Dagblad: ,,Doordat de clausules (beperkingen zoals bijvoorbeeld alleen oudere muziek, red.) wegvielen, wisten we dat het alleen maar om hele dure kavels ging. Toen wisten we eigenlijk wel dat onze kansen klein waren. Maar we hebben er geen spijt van dat we de veiling hebben veroorzaakt en dat we hebben meegedaan.”