Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland heeft in opdracht van Bingo FM een optimalisatie doorgevoerd van de FM-zender op 107.7 MHz in Utrecht. Bingo FM is de lokale radiozender voor de stad Utrecht.

Verhuizing

In het kader van deze verbetering is de zender verplaatst van het centrum van de stad naar de Herculestoren, nabij station Galgenwaard in Utrecht. “Dankzij deze nieuwe locatie, die zich op een aanzienlijk hoger punt bevindt dan de vorige, is de ontvangst van het FM-signaal merkbaar verbeterd. Het signaal gedraagt zich nu beter in de stedelijke omgeving, met name tussen de hoogbouw van Utrecht“, aldus RNN in een persbericht.

Steunzender uitgeschakeld

Met de ingebruikname van deze nieuwe zenderlocatie wordt de steunzender op 105.7 MHz per vandaag definitief uitgeschakeld. Deze zender was bedoeld voor dekking aan de westkant van de stad Utrecht maar is door de optimalisatie van de 107.7 MHz niet meer nodig.

DAB+

Bingo FM zal binnenkort ook te ontvangen zijn via DAB+. “De programma-aanvoer wordt vanaf heden verzorgd via MPX over IP, wat zorgt voor een betere audiobeleving“, aldus Radio Netwerk Nederland.