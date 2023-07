Financial News Radio heeft met succes een kavel op de veiling voor FM-frequenties gewonnen en zal binnenkort een nieuw radiostation lanceren in Nederland.

“Fris radioconcept”

“Het station zal een fris radioconcept brengen dat gericht is op het informeren van het Nederlandse jonge publiek met betrekking tot financieel nieuws en zakelijke ontwikkelingen“, aldus de radiozender in een persbericht op haar website.

Jeremie Godreche

Als Station Manager is Jeremie Godreche, een radioprofessional uit Frankrijk, aangesteld om het radiostation te leiden. “Godreche heeft een indrukwekkende staat van dienst in de mediabranche en brengt zijn expertise en passie voor radio over naar de Nederlandse markt. Met zijn aanstelling benadrukt Financial News Radio zijn toewijding om een buitengewone luisterervaring te bieden aan het Nederlandse jonge publiek.“, aldus het persbericht.

“Enthousiast”

Jeremie Godreche reageerde enthousiast op zijn benoeming als Station Manager en de lancering van het nieuwe radiostation: “Ik ben opgetogen en klaar om de Nederlandse markt te veroveren met een nieuw radioconcept. Financial News Radio zal een verfrissende benadering bieden van financieel nieuws en zakelijke inzichten, en ik kijk ernaar uit om onze luisteraars te betrekken en te informeren.”

Het radiostation zal dit najaar van start gaan en zal beschikbaar zijn op FM-frequenties in grote delen van Nederland. Daarnaast zal het ook online te beluisteren zijn via livestreams en mobiele apps, zodat luisteraars gemakkelijk