Het audioplatform JUKE van Talpa houdt op te bestaan. Vanaf maart aanstaande zal de website van het platform helemaal worden opgeheven. Dit bericht het platform op haar website.

Gestart in 2017

JUKE ging in 2017 van start als radio- en muziekstreamingdienst van Talpa Radio en MediaMarkt. De dienst moest een volwaardige concurrent worden van streamingdiensten als Spotify en Apple Music. In 2019 stopte JUKE al met haar betaalde streamingsdienst en werd het platform door Talpa nog ingezet als radioportal en een verzamelplaats voor podcasts. Vorig jaar verdwenen al veel radiozenders en podcasts van het platform. Vanaf maart aanstaande wordt definitief de stekker uit het platform getrokken.

“Strategische keuze”

De strategische keuze om JUKE af te bouwen is een “logische stap binnen de digitale visie van Talpa Network, waarin we ons richten op onze audiomerken: Radio 538, Radio 10 en Sky Radio“, aldus een verklaring op de website van het platform.

Afbouw

Inmiddels is de app van JUKE niet meer beschikbaar via de verschillende app stores. Vanaf begin maart wordt JUKE verder afgeschaald en is dan niet langer beschikbaar als website.