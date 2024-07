MCB Radio is sinds kort in delen van Noord-Holland ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+). De radiozender was al enige tijd te beluisteren via de middengolf en Internet.

DAB+

MCB (Muziek Centraal Beter) Radio zendt sinds mei 2019 uit via de middengolf in grote delen van Zuid-Holland en Noord-Holland. Sinds kort is de radiozender uit Alphen aan den Rijn ook te beluisteren via DAB+. In de kop van Noord-Holland is de radiozender te beluisteren via kanaal 8A.

Middengolf

Ook voor de luisteraars van MCB Radio op de middengolf is er wat veranderd. De radiozender heeft een nieuwe frequentie in gebruik genomen. In plaatst van 747 kHz is de radiozender nu te beluisteren op de 846 kHz. De nieuwe uitzendfrequentie moet zorgen voor een betere ontvangst. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Meer informatie over de radiozender vind je hier.

NORA FM

In de regio Zandvoort/Haarlem is ook een nieuwe radiozender te beluisteren via DAB+. Sinds kort is via kanaal 6A de radiozender NORA (Nonstop Radio) FM te beluisteren. Meer informatie over de radiozender vind je hier.