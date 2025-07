Qmusic Limburg blijft ook de komende jaren te beluisteren via de FM in Limburg. De Zuidelijke Media Groep en Qmusic hebben hun samenwerking verlengd. “De nieuwe overeenkomst volgt op het succesvol binnenhalen van de nieuwe radiovergunningen door Zuidelijke Media Groep voor een periode van tien jaar“, aldus Qmusic in een persbericht.

“Blij”

Michael Bartelet, eigenaar van Zuidelijke Media Groep: “Qmusic Limburg is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van veel Limburgers. We zijn blij dat we met Qmusic kunnen blijven samenwerken aan een programma dat naast veel luisterplezier ook bijdraagt aan de pluriformiteit van het regionale medialandschap. Het opnieuw verwerven van de Limburgse radiovergunningen biedt ons de ruimte om hierin verder te investeren.”

“Regionale relevantie”

Robert Bernink, Algemeen Directeur Radio bij DPG Media: “De succesvolle samenwerking met Zuidelijke Media Groep laat zien hoe waardevol het is wanneer een bekend radiomerk en hitstation regionale relevantie krijgt. We zijn trots dat we samen Qmusic Limburg hebben kunnen laten groeien tot een station dat écht dicht bij de Limburgse luisteraars staat. Dit partnerschap is een mooi voorbeeld van hoe we lokaal maatwerk kunnen bieden binnen een sterk landelijk platform.”

Sinds 2014

Qmusic Limburg wordt geproduceerd door Qmusic Nederland in opdracht van de Zuidelijke Media Groep. Sinds 2014 brengt Qmusic Limburg een unieke combinatie van de beste Qmusic hits en Limburgse content. De zender is in de provincie te beluisteren via verschillende FM frequenties, DAB+ en online.